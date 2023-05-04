Экс-солист группы «Коррозия металла» напал на девушку в центре Москвы

В больнице у жертвы нападения диагностировали ушиб мягких тканей головы и ушиб правой кисти. Как сообщает SHOT, 58-летний экс-металлист уже находится под подпиской о невыезде после кражи жилетки вокалиста группы «Король и Шут» Андрея Князева с выставки на «Винзаводе» в Москве.