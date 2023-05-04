$79.31-0.6587.58-0.08

Мужчина бросил топор в Lada из-за громкой музыки и попал в заднее стекло

Житель города Никольска повредил топором автомобиль «ВАЗ-21112» из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина бросил топор в Lada из-за громкой музыки и попал в заднее стекло
© Газета.Ru

Инцидент произошел ночью 2 апреля на улице Советской. Как объяснил задержанный, он находился у себя дома в состоянии опьянения, когда на улице к магазину подъехала машина, из которой очень громко играла музыка.

Мужчина взял топор и вышел на улицу, чтобы припугнуть автомобилиста и заставить его выключить музыку. Однако водитель легковушки выругался в его адрес и поехал. В ответ мужчина бросил в след машине топор, который попал в заднее стекло.

Суд признал мужчину виновным по ст. 7.17 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 руб. Материальный ущерб водителю составил 3 тыс. руб., мужчина вправе обратиться в суд с требованием о взыскании денег с виновника, добавили в областной пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что драка между водителями в заторе на выезде из Нижнего Новгорода попала на видео.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий