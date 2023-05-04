Мужчина бросил топор в Lada из-за громкой музыки и попал в заднее стекло

Житель города Никольска повредил топором автомобиль «ВАЗ-21112» из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

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Инцидент произошел ночью 2 апреля на улице Советской. Как объяснил задержанный, он находился у себя дома в состоянии опьянения, когда на улице к магазину подъехала машина, из которой очень громко играла музыка.

Мужчина взял топор и вышел на улицу, чтобы припугнуть автомобилиста и заставить его выключить музыку. Однако водитель легковушки выругался в его адрес и поехал. В ответ мужчина бросил в след машине топор, который попал в заднее стекло.

Суд признал мужчину виновным по ст. 7.17 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 руб. Материальный ущерб водителю составил 3 тыс. руб., мужчина вправе обратиться в суд с требованием о взыскании денег с виновника, добавили в областной пресс-службе судов.