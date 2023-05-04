Тело трехлетней девочки обнаружили в игровом домике в детском саду

В городе Тобольске Тюменской области трехлетняя девочка погибла в детском саду. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

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Тело ребенка без признаков жизни нашли в игровом домике на территории сада.

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту смерти девочки. Преступление квалифицировали как причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК России). При этом на теле ребенка не выявлено признаков насильственной смерти. Сотрудники комитета продолжают работу на месте происшествия.