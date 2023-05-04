Мать двоих детей нашли мертвой под окнами российской многоэтажки

В Батайске Ростовской области мать двоих детей нашли мертвой под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным авторов канала, женщина покончила жизнь самоубийством. В день гибели она проводила мужа на работу, а детей отвела в детский сад и школу. Ее тело обнаружили жильцы дома на улице Коммунистическая.

Приехавшие на место происшествия врачи диагностировали смерть россиянки. В квартире нашли предсмертную записку, где она просит прощения у своих детей. По словам соседей, семья погибшей была приветливой и доброй.