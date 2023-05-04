Упавшая бетонная плита раздавила подростка в заброшенном доме на Дону

В Мартыновском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства трагедии, унесшей жизнь 13-летнего подростка, сообщает «КП - Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ребенок погиб под рухнувшей бетонной плитой в заброшенном доме.

Как сообщает издание, инцидент произошел 2 мая. Двое школьников 13 и 14 лет во время прогулки попали под сильный дождь и решили переждать непогоду в расположенном по соседству заброшенном здании. Дети зашли в дом, и в этот момент на них обрушился ветхий край бетонной плиты. 13-летний мальчик скончался на месте, его товарищ сильно пострадал и стал звать на помощь. Прибежавшие прохожие вызвали скорую помощь и спасателей.

Выжившего подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом ноги, ссадинами и ушибами. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, строение принадлежит муниципалитету.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - отметили в региональном следкоме.