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В Марий Эл обнаружили более 50 мертвых чаек с птичьим гриппом

Более 50 мертвых чаек обнаружили на берегу пруда в селе Вятское Советского района Республики Марий Эл. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Марий Эл обнаружили более 50 мертвых чаек с птичьим гриппом
© РИА Новости

"Поступила информация об обнаружении в трупах чаек РНК вируса гриппа А. Экспертиза проведена ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская ветеринарная лаборатория". 56 мертвых взрослых особей обнаружено на берегу пруда в селе Вятское Советского района. Для проведения лабораторных исследований были отобраны две тушки. Остальная павшая птица сожжена", - говорится в сообщении.

Четыре сотрудника Советской районной станции по борьбе с болезнями животных контактировали с птицами. Все четверо были привиты против гриппа.

Ветеринарная служба осуществляет комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, также проведена дезинфекционная обработка прибрежной зоны.

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