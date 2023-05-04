В Марий Эл обнаружили более 50 мертвых чаек с птичьим гриппом

"Поступила информация об обнаружении в трупах чаек РНК вируса гриппа А. Экспертиза проведена ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская ветеринарная лаборатория". 56 мертвых взрослых особей обнаружено на берегу пруда в селе Вятское Советского района. Для проведения лабораторных исследований были отобраны две тушки. Остальная павшая птица сожжена", - говорится в сообщении.