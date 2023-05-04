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Самолет из Казани готовится к аварийной посадке в «Шереметьево»

Самолет Аirbus А320 рейса SU1191, который летит из Казани в московский аэропорт «Шереметьево», приготовился к аварийной посадке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

В Шереметьево готовится аварийная посадка летящего из Казани самолета
© Zuma/TACC

По предварительным данным, у борта произошла индикация открытия дверей.

Накануне РБК сообщил, что пассажирский самолет, который направлялся из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Сочи.

19 марта самолет Airbus A330-343X, который летел из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Иркутске в связи с высоким давлением в тормозной системе. На борту самолета числились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений.

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