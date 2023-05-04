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"Фонтанка": на Дворцовой площади в Петербурге замечен неизвестный дрон

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в нарушение запрета был поднят беспилотник. Об этом сообщает "Фонтанка".

«Фонтанка» сообщила о падении дрона в центре Петербурга
© РИА Новости

По информации корреспондента издания, дрон поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. К беспилотнику подошел человек и поднял его, а затем его вместе с аппаратом увела полиция.

Отмечается, что одной из версий произошедшего является проверка подавителей БПЛА.

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4 мая власти Петербурга подтвердили запрет на использование беспилотников в городе. Информацию о введенном запрете подтвердил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

Ранее источник в авиационных кругах Санкт-Петербурга сообщал о временном запрете на использование беспилотников в городе до 15 мая.

До этого власти Свердловской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на время действия особого режима.

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