Адвокат Блиновской обжаловала домашний арест блогера
Адвокат блогера Елены Блиновской подала апелляционную жалобу с просьбой изменить ей меру пресечения. Об этом пишет ТАСС.
По данным пресс-службы Пресненского суда, адвокат Наталья Сальникова направила апелляцию с просьбой отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и избрать в другую - в виде запрета определенных действий.
Напомним, Блиновская была помещена под домашний арест по делу неуплате налогов в размере 918 млн рублей налогов. Ей также запрещено пользоваться интернетом.
Ранее появилась информация о том, что Блиновской могут отправить в СИЗО. Изменить меру пресечения на заключение под стражу блогеру могут из-за ее слишком активных представителей. Кураторы ее марафонов продолжают деятельность в соцсетях и рекламируют новые марафоны.