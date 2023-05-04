Адвокат блогера Елены Блиновской подала апелляционную жалобу с просьбой изменить ей меру пресечения. Об этом пишет ТАСС.

По данным пресс-службы Пресненского суда, адвокат Наталья Сальникова направила апелляцию с просьбой отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и избрать в другую - в виде запрета определенных действий.

Напомним, Блиновская была помещена под домашний арест по делу неуплате налогов в размере 918 млн рублей налогов. Ей также запрещено пользоваться интернетом.