Адвокат блогера Елены Блиновской обжаловала избрание в отношении неё домашнего ареста и попросила заменить меру наказания на запрет определённых действий.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказала собеседница агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил поместить под домашний арест Блиновскую на два месяца.