Поезда задержали в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

По данным Октябрьской железной дороги, шесть пригородных поездов на финляндском направлении ОЖД задерживались из-за поджога релейного шкафа в Санкт-Петербурге.

В сообщении говорится, что утром 4 мая произошло возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня — Лахта в Петербурге.

«Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на финляндском направлении», — заявили в ОЖД.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства.

Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.