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На берегу Нарвы задержали гражданина Словакии, незаконно заплывшего на территорию России

Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме переплыл реку Нарву и незаконно пересек границу России со стороны Эстонии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На берегу Нарвы задержали незаконно заплывшего в РФ иностранца
© РИА Новости

"Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ")", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, нарушителя задержали 1 мая прямо на берегу Нарвы, по которой проходит граница. При проверке было установлено, что он гражданин Словакии. Границу он пересек вплавь в гидрокостюме, а личные вещи переправил в рюкзаке, используя плавательный круг.

3 мая суд поместил его под стражу. В случае установления вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. По факту нарушения госграницы пограничная служба проинформировала эстонскую сторону.

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