На берегу Нарвы задержали незаконно заплывшего в РФ иностранца

Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме переплыл реку Нарву и незаконно пересек границу России со стороны Эстонии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ")", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, нарушителя задержали 1 мая прямо на берегу Нарвы, по которой проходит граница. При проверке было установлено, что он гражданин Словакии. Границу он пересек вплавь в гидрокостюме, а личные вещи переправил в рюкзаке, используя плавательный круг.