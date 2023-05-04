Появились кадры сбитого под Белгородом беспилотника Shark

Дрон под Белгородом сбили в четверг, 4 мая. Shark предназначается для разведки и корректировки направления ударов украинских ракет. Дрон пролетел над российской территорией около пяти километров, затем его сбили, и он упал в поле. На беспилотнике была камера с 30-кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть российские позиции на несколько километров.