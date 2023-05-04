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СМИ: причиной пожара на кубанском НПЗ стала атака четырех дронов

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае начался в результате падения четырех беспилотников.

По словам собеседника агентства, один из дронов не взорвался. Источник заявил, что его «сейчас еще подорвут».

Утром 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар локализовали на площади в 400 квадратных метров и вскоре потушили. Пострадавших нет.

По данным РИА Новости, в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизельного топлива.

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