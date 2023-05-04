Электропоезд насмерть сбил человека на подмосковной станции

Электропоезд насмерть сбил человека на станции «Отрадное» Московской железной дороги (МЖД), сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.

По имеющейся информации, утром 4 мая электричка, следовавшая из Москвы в Голицыно, сбила человека. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Пригородные электропоезда Белорусского направления временно задерживаются из-за работ спасателей на месте происшествия.