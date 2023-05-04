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Мужчину задержали после хищения Lamborghini с охраняемой стоянки на севере Москвы

Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в краже автомобиля Lamborghini Murcielago с охраняемой стоянки в Хорошевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

«В территориальный отдел полиции обратился 38-летний москвич с заявлением о хищении с охраняемой парковки автомобиля марки Lamborghini Murcielago, владельцем которого он является. Сумма материального ущерба превысила 12 млн руб. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции уже через несколько часов автомобиль был найден на территории Московской области. Злоумышленник, 28-летний приезжий, был задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе. Выяснилось, что злоумышленник предъявил охраннику стоянки заведомо ложное свидетельство о регистрации транспортного средства, после чего погрузил его на эвакуатор и уехал в неизвестном направлении. Автомобиль подозреваемый планировал продать», - рассказал Васенин.

Он добавил, что по данному факту следствием ОМВД России по Хорошевскому району Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. К настоящему моменту иномарка возвращена законному владельцу.

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