«В территориальный отдел полиции обратился 38-летний москвич с заявлением о хищении с охраняемой парковки автомобиля марки Lamborghini Murcielago, владельцем которого он является. Сумма материального ущерба превысила 12 млн руб. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции уже через несколько часов автомобиль был найден на территории Московской области. Злоумышленник, 28-летний приезжий, был задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе. Выяснилось, что злоумышленник предъявил охраннику стоянки заведомо ложное свидетельство о регистрации транспортного средства, после чего погрузил его на эвакуатор и уехал в неизвестном направлении. Автомобиль подозреваемый планировал продать», - рассказал Васенин.