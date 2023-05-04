Экс-жену племянника Назарбаева приговорили к семи годам заключения

Суд в Астане приговорил к семи годам лишения свободы бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды. Об этом сообщает Tengrinews.

Сатыбалды признали виновной по двум статьям: о самоуправстве, причинившем существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, и об организации или руководстве похищением человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Также суд обратится к действующему президенту Казахстана с ходатайством о лишении Сатыбалды госнаграды - ордена «Курмет», которым награждают за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность.

Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года по делу о рейдерстве и похищении человека. По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2020-го она заставила бизнесмена Турсена Алагузова отказаться от 45 процентов акций его компании Galanz bottlers, оказывая на него морально-психологическое давление.

Сообщалось также, что Сатыбалды вывела товарный знак «Maxi чай» в компанию Maxi Bottlers, которую оформили на Айгуль Мекешеву. Как утверждалось, когда Мекешева вывела компанию из дефолтного состояния, ее похитили и заставили переписать бизнес на «доверенных лиц Сатыбалды».