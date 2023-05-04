Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковали несколько беспилотников — первый из них не достиг цели, пожар произошел через 20 минут после его падения. Подробности атаки стали известны Telegram-каналу SHOT.

По его данным, к взрыву и пожару привела атака нескольких беспилотников, их точное число устанавливается. В результате атаки оказался разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85 процентов солярки, загорелся.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, его потушили спустя примерно 2,5 часа. Никто не пострадал.

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани начался в ночь на 4 мая. О причинах случившегося официально не сообщалось. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал кадры тушения возгорания.