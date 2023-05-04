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Россиянин забрался под мост, начал грызть троллейбусные провода и попал на видео

В Красноярске мужчина забрался под мост и начал грызть троллейбусные провода. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На появившемся видеоролике видно, как горожанин находится на пролете под мостом. Его пытаются уговорить спуститься сотрудник полиции и представитель экстренных служб. «Трюкач» сначала соглашается, но когда ему протягивают стремянку, он передумывает и начинает лезть обратно наверх.

Очевидцы рассказали, что из-за поведения россиянина полицейским пришлось перекрыть несколько полос движения. «Сверху к нему спасатель на тросике один спустился, прям ногами его начал "гасить". Его вниз спустили кое-как, уложили лицом на асфальт, там он что-то начал орать, и его за руки, за ноги — положили в машину», — поделилась с порталом Ngs.ru одна из свидетельниц произошедшего.

Выяснилось, что после спасательной операции мужчину передали медикам.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области женщина взяла с собой двухлетнего сына, залезла в коллектор и родила там ребенка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали роженицу и детей.

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