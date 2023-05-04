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Бывшую жену племянника Назарбаева приговорили к семи годам лишения свободы

Суд Астаны приговорил в четверг Гульмиру Сатыбалды, бывшую жену племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева, к семи годам заключения по двум статьям Уголовного кодекса.

Экс-жену племянника Назарбаева приговорили к семи годам заключения
© РИА Новости

"Признать Гульмиру Сатыбалды виновной и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы", - сказал судья Кеменгер Имашев. Суд признал ее виновной по статьям "Самоуправство" и "Похищение человека".

Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы, который является племянником Назарбаева. Казахстанский суд 26 сентября 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. 13 марта того же года Антикоррупционная служба Казахстана задержала его по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании "Казахтелеком". 17 марта против него и его бывшей супруги Гульмиры было начато расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.

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