При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава области не уточнил, в каком состоянии после получения ранения при обстреле находится пострадавший. Известно. что из-за атаки ВСУ оказались повреждены несколько домовладений и нарушено энергоснабжение. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По официальным данным, до этого Брянскую область атаковали 2 мая. Тогда после обстрела со стороны Украины загорелся один из домов в селе Курковичи Стародубского района.

В этот же день локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства. Никто не пострадал.