Россиянка за 80 тысяч рублей заказала убийство дочери из-за квартиры

Жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, об этом Следственного комитета (СК) России.

Следователям и полиции совместно удалось предотвратить заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать. Уголовное дело по статье об организации приготовления убийства по найму заведено в отношении 67-летней жительницы Красноярска. По данным следователей, в апреле пенсионерка рассказала знакомому об идее убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой.

Знакомый организовал ей встречу с исполнителем, который в мае под контролем оперативников инсценировал убийство. Согласно сценарию, убийство было совершено при помощи ножа. При этом следователи узнали, что подозреваемая также хотела убить сына.