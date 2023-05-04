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Россиянка за 80 тысяч рублей заказала убийство дочери из-за квартиры

Жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, об этом Следственного комитета (СК) России.

Россиянка за 80 тысяч рублей заказала убийство дочери из-за квартиры
© ТАСС

Следователям и полиции совместно удалось предотвратить заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать. Уголовное дело по статье об организации приготовления убийства по найму заведено в отношении 67-летней жительницы Красноярска. По данным следователей, в апреле пенсионерка рассказала знакомому об идее убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой.

Знакомый организовал ей встречу с исполнителем, который в мае под контролем оперативников инсценировал убийство. Согласно сценарию, убийство было совершено при помощи ножа. При этом следователи узнали, что подозреваемая также хотела убить сына.

В январе в Челябинске мать убила 10-летнюю дочь, после чего покончила с собой. Женщина состояла на учете у психиатра.

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