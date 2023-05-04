СК начал расследование украинских атак в российских регионах

Уточняется, что следователи начнут расследовать и изучать материалы по факту преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории нескольких регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Курской области и Краснодарского края.

В СК РФ уточнили, что из-за обстрела населенного пункта Александровка в ДНР погиб мирный житель, двое были ранены. Также в результате обстрела поселка в Никитовском районе Горловки травмы получила женщина.