Нефтепродукты загрязнили кузбасскую реку
В Кузбассе произошло загрязнение реки продуктами переработки нефти. В ситуации разбираются надзорные органы.
Прокуратура выявила в Сети информацию о попавших в реку Кондома нефтепродуктах и организовала проверку.
– По факту загрязнения нефтепродуктами р. Кондома в Осинниковском городском округе организована проверка соблюдения природоохранного законодательства, – сказали в ведомстве.
Надзорные органы – Росприроднадзор и Роспотребнадзор – возьмут пробы воды в реке, чтобы проверить наличие в ней опасных веществ.