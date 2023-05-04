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Нефтепродукты загрязнили кузбасскую реку

В Кузбассе произошло загрязнение реки продуктами переработки нефти. В ситуации разбираются надзорные органы.

Нефтепродукты загрязнили кузбасскую реку
© Прокуратура Кемеровской области

Прокуратура выявила в Сети информацию о попавших в реку Кондома нефтепродуктах и организовала проверку.

– По факту загрязнения нефтепродуктами р. Кондома в Осинниковском городском округе организована проверка соблюдения природоохранного законодательства, – сказали в ведомстве.

Надзорные органы – Росприроднадзор и Роспотребнадзор – возьмут пробы воды в реке, чтобы проверить наличие в ней опасных веществ.

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