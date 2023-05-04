В Иркутской области задержали пару по обвинению в убийстве предпринимателя

Правоохранительные органы в Иркутской области задержали супружескую пару, обвиняемую в убийстве предпринимателя и ограблении его дома. Задержанные арестованы, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Черемхово СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 37-летней женщине и ее 32-летнему супругу в совершении убийства и разбоя. <…> Обвиняемые арестованы на два месяца. <…> Вечером 24 апреля в селе Голуметь семейная пара совершила разбойное нападение на дом главы крестьянско-фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.

Мужчина несколько раз выстрелил из обреза гладкоствольного ружья в 65-летнего хозяина дома, который умер на месте преступления. Затем подозреваемый похитил из дома ювелирные украшения, сейф, в котором было более 2,7 млн рублей. На улице в автомобиле с подложными номерами его ожидала супруга. Вместе они скрылись с места преступления.