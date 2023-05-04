Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья

Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов Главного управления разведки Минобороны Украины мог оказаться бизнесмен Константин Евмененко из Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что корреспондент агентства посетил предположительно связанную с фигурантом квартиру в Домодедово. Соседи, однако, не смогли ответить на вопрос, знаком ли им подозреваемый, а в самой квартире находилась женщина, которая не впустила корреспондента и не стала комментировать ситуацию.

На опубликованных ФСБ РФ фотографиях задержанных присутствует Евмененко, аккаунт человека с аналогичными именем и фамилией, а также схожей внешностью есть в соцсетях. На странице того человека имеются фотографии возле дома, который посетил журналист. Кроме того, на его странице присутствует фотография женщины, похожей на ту, что не впустила корреспондента.

Отмечается, что Евмененко имел бизнес в Крыму. Обе его компании были признаны банкротами.