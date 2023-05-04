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Одним из задержанных агентов разведки Украины мог оказаться бизнесмен из Подмосковья – СМИ

Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов Главного управления разведки Минобороны Украины мог оказаться бизнесмен Константин Евмененко из Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
© РИА Новости

Сообщается, что корреспондент агентства посетил предположительно связанную с фигурантом квартиру в Домодедово. Соседи, однако, не смогли ответить на вопрос, знаком ли им подозреваемый, а в самой квартире находилась женщина, которая не впустила корреспондента и не стала комментировать ситуацию.

На опубликованных ФСБ РФ фотографиях задержанных присутствует Евмененко, аккаунт человека с аналогичными именем и фамилией, а также схожей внешностью есть в соцсетях. На странице того человека имеются фотографии возле дома, который посетил журналист. Кроме того, на его странице присутствует фотография женщины, похожей на ту, что не впустила корреспондента.

Отмечается, что Евмененко имел бизнес в Крыму. Обе его компании были признаны банкротами.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя арестовал всех членов задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов. Их целью были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также транспортная инфраструктура полуострова.

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