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В Камчатском крае произошли два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2

Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли в четверг в Камчатском крае, сообщает региональное управление МЧС.

В Камчатском крае произошли два землетрясения
© depositphotos.com

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Первое землетрясение произошло на глубине 18 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 122 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

Второе землетрясение произошло на глубине трёх км. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 114 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

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