В Камчатском крае произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли в четверг в Камчатском крае, сообщает региональное управление МЧС.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Первое землетрясение произошло на глубине 18 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 122 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.