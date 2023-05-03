Пропавшую на трассе на Кубани девушку нашли мертвой

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 28 апреля 37-летний мужчина и 19-летняя девушка, следуя на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск, проезжая участок трассы М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района, пропали без вести. СК возбудил уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Тело пропавшего мужчины было обнаружено. В краевом следственном управлении СК России сообщали о задержании троих подозреваемых по делу об убийстве.