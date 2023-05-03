Пропавшую на трассе на Кубани девушку нашли мертвой

В Краснодарском крае пропавшую на трассе девушку нашли мертвой
Пропавшая на трассе в Краснодарском крае 19-летняя девушка найдена мертвой, сообщается в Telegram-канале поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Краснодарского края.
"Мостыко Татьяна Юрьевна, 19 лет. Найдена, погибла", - говорится в сообщении.
Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 28 апреля 37-летний мужчина и 19-летняя девушка, следуя на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск, проезжая участок трассы М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района, пропали без вести. СК возбудил уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Тело пропавшего мужчины было обнаружено. В краевом следственном управлении СК России сообщали о задержании троих подозреваемых по делу об убийстве.
По предварительной версии следствия, вечером 28 апреля на мужчину и девушку напали. С их банковских карт сняли более 180 тыс. рублей, после чего убили их, тела спрятали, а автомобиль сожгли.