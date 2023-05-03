В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду вечером на юго-востоке Турции с эпицентром в провинции Кахраманмараш. О последствиях подземного толчка данных пока нет, сообщил турецкий департамент по ЧС.
Землетрясение зарегистрировано в 20:16 местного времени (совпадает с мск). Эпицентр находился в районе Йоксун, очаг залегал на глубине 7 км.
Кахраманмараш был эпицентром разрушительных землетрясений в Турции в феврале магнитудой 7,7 и 7,6. Жертвами стихийного бедствия стали почти 51 тыс. человек. Общий ущерб от землетрясений превысил $100 млрд.