В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду вечером на юго-востоке Турции с эпицентром в провинции Кахраманмараш. О последствиях подземного толчка данных пока нет, сообщил турецкий департамент по ЧС.

Землетрясение зарегистрировано в 20:16 местного времени (совпадает с мск). Эпицентр находился в районе Йоксун, очаг залегал на глубине 7 км.