МЧС сообщило о ликвидации горения нефтебазы в Краснодарском крае

Открытое горения резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пишет ТАСС .

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Кубани в ночь на 3 мая. Ему присвоили третий ранг сложности. По последним данным, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли почти 200 человек и 5 пожарных поездов.