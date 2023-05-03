Похожие на взрывные устройства предметы нашли в Тверской области

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили на опоре ЛЭП в Тверской области, передает Telegram-канал Baza. Коробку размером 12 на 6 сантиметров, с экраном и проводами, нашли 3 мая недалеко от села Микшино.

По предварительным данным предмет находился на металлической конструкции ЛЭП на высоте трех метров от земли.

Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Взрывоопасен ли этот предмет — пока неизвестно.

Ранее шесть предметов, напоминающих взрывные устройства, были обнаружены на одной из линий электропередачи в Ленинградской области. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

В администрации региона добавили, что проводится проверка информации о возможной угрозе теракта.