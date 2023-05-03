В Приморье горит свалка древесных отходов

В Приморье огонь охватил свалку деревянных отходов рядом с пилорамой. Об этом сообщает «RT на русском».

Пожар произошёл рядом с посёлком Арсеньево. Согласно имеющимся данным, огонь охватил территорию примерно в 1,5 тысячи квадратных метров. Уточняется, что угрозы перехода пламени на жилые дома нет. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.