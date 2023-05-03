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В Приморье горит свалка древесных отходов

В Приморье огонь охватил свалку деревянных отходов рядом с пилорамой. Об этом сообщает «RT на русском».

Пожар произошёл рядом с посёлком Арсеньево. Согласно имеющимся данным, огонь охватил территорию примерно в 1,5 тысячи квадратных метров. Уточняется, что угрозы перехода пламени на жилые дома нет. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

На месте пожара работают соответствующие службы, прокуратура проводит проверку. Согласно предварительной версии, причиной пожара стал пал сухой травы.

Ранее крупный пожар произошёл на берегу реки Миасс в Челябинске.

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