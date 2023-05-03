На территорию консульства России в Финляндии бросили взрывное устройство

Группа неизвестных лиц совершила акт вандализма в отношении консульства России в финском Мариехамне, бросив на территорию дипучреждения взрывное шумовое устройство и другие предметы.

По её словам, инцидент произошёл с 30 апреля на 1 мая.

«Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Она рассказала, что в результате зданию консульства причинён материальный ущерб. По словам представителя внешнеполитического ведомства, действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии.

Посольство России направило ноту в МИД Финляндии, потребовав принятия мер для привлечения виновных к ответственности. Также от финских властей потребовали обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства России на Аландских островах.