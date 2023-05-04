$79.31-0.6587.58-0.08

Пассажирский самолет рейсом из Казани экстренно сел в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus A320 «Аэрофлота» рейсом из Казани, в котором сработал датчик открытия дверей, экстренно сел в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом пишет РИА «Новости».

Пассажирский самолет рейсом из Казани экстренно сел в Шереметьево
© РИА Новости

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что экстренная посадка была запланирована на 13:10 по Москве. «Произошла сработка датчика открытия дверей у самолета сообщением Казань — Москва», — рассказал он.

Позже осведомленный собеседник агентства сообщил, что Airbus A320 благополучно приземлился в Шереметьево.

«В 13.07 мск борт сел штатно в Шереметьево», — указал он.

Накануне «Парламентская газета» сообщила, что самолет, летевший из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам.

Судно приземлилось в 16:57. Представители воздушной гавани рассказали, что сотрудники авиакомпании тогда же начали работу с пассажирами. Уточнялось, что решение о продолжении полета примет перевозчик, исходя из возможности решения технических проблем с самолетом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий