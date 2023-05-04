Пассажирский самолет рейсом из Казани экстренно сел в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus A320 «Аэрофлота» рейсом из Казани, в котором сработал датчик открытия дверей, экстренно сел в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что экстренная посадка была запланирована на 13:10 по Москве. «Произошла сработка датчика открытия дверей у самолета сообщением Казань — Москва», — рассказал он.

Позже осведомленный собеседник агентства сообщил, что Airbus A320 благополучно приземлился в Шереметьево.

«В 13.07 мск борт сел штатно в Шереметьево», — указал он.

Накануне «Парламентская газета» сообщила, что самолет, летевший из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам.