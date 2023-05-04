"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался верховой лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений. В превентивных целях из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, были эвакуированы 79 человек, также из дома престарелых "Милосердие" эвакуированы 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера", - сказали в пресс-службе.