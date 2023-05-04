Верховой лесной пожар в селе Успенка Тюменской области перекинулся на 13 жилых строений, в целях безопасности эвакуированы 45 маломобильных человек из дома престарелых и 370 детей из психоневрологического диспансера. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался верховой лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений. В превентивных целях из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, были эвакуированы 79 человек, также из дома престарелых "Милосердие" эвакуированы 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекаются 74 человека и 51 единица техники, в том числе 2 вертолета Ми-8.
Ранее в Telegram-канале ГУ МЧС по региону сообщали об эвакуации почти 80 человек из 30 жилых домов.
В Telegram-канале правительства региона позднее сообщили, что в селе загорелись жилые дома, их количество не уточняется.
"Огонь в селе Успенка перебросился на жилые дома. Местных жителей экстренно эвакуируют. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.