Стали известны подробности убийства аниматоров на Кубани

Мужчина, подозреваемый в убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, ранее был судим за создание вооруженной банды. Ее участники совершили несколько разбойных нападений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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По данным полиции, в пятницу, 28 апреля, трое подозреваемых ограбили, а затем убили 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко.

Фигуранты дела отобрали у потерпевших деньги и банковские карты. В общей сложности, они сняли со счетов свыше 180 тыс. рублей.

По факту убийства было заведено дело по пунктам «а» и «3» части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемые были задержаны в среду, 3 мая.

На вопрос журналистов о том, есть ли среди задержанных мужчины, ранее осужденные за совершение тяжких преступлений, источник в правоохранительных органах ответил положительно.

«Да, один из подозреваемых – это Демьян Кеворкьян», - отметил собеседник агентства.

Напомним, что Кеворкьян был осужден в 2016 году за создание вооруженной группы, разбойные нападения, угон машины и другие преступления. Суд приговорил его к 18 годам строгого режима.