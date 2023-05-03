На ЛЭП в Ленобласти нашли похожие на взрывные устройства предметы

Шесть подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, были найдены в ходе осмотра линии электропередачи в Ленинградской области . Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает РИА Новости.

Уточняется, что предметы были обнаружены в 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Вечером 2 мая на путях в районе железнодорожной станции Снежетьская в Брянской области произошли взрывы. В этот момент там проходил грузовой состав — с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов. РЖД и власти региона сообщили, что пострадавших и возгорания нет, на месте работают экстренные службы. Инцидент стал вторым подрывом железной дороги в Брянской области за два дня: накануне в Унечском районе сработало самодельное взрывное устройство на путях, с рельсов сошли восемь вагонов.