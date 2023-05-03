Самолет из Стамбула готовится к аварийной посадке в Сочи

Пассажирский лайнер, направляющийся из Стамбула, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за технических проблем, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. На борту самолета 44 человека. Посадка ожидается в самое ближайшее время.

Самолет направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем лайнер не может продолжать полет, и командир запросил экстренную посадку в Сочи, — сообщили в экстренных службах.

Утром 18 марта на запасном аэродроме в Махачкале приземлился самолет компании «Ижавиа», выполнявший рейс из Ижевска в Сочи. Перевозчик объяснил вынужденную заминку сложными погодными условиями в сочинском аэропорту. Пассажиров разместили в залах махачкалинской воздушной гавани, им предоставили прохладительные напитки и горячее питание.