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В Тибете гость отеля нашел под своей кроватью мертвое тело

В Тибете гость отеля нашел под своей кроватью мертвое тело, пишет Independent. Местная полиция начала расследование.

В Тибете гость отеля нашел под своей кроватью мертвое тело
© depositphotos.com

Гость отеля по фамилии Чжан рассказал, что когда заселился в номер, почувствовал неприятный запах. Сначала мужчина думал, что зловонье идет с улицы, но к вечеру проблема не решилась. Тогда турист попросил переселить его в другое место.

Администрация гостиницы пошла Чжану навстречу. Однако ночью в дверь мужчины постучались полицейские и попросили его пройти с ними в номер, который постоялец снимал днем. Оказалось, под кроватью лежал труп, от которого и шел запах. У Чжана, по его словам, взяли образец ДНК и допросили. Через некоторое время ему сообщили, что подозреваемый был задержан.

Ранее фотограф нашел под своей кроватью колонию из сотни пауков. Неожиданное для себя открытие мужчина сделал в одной из гостиниц Эквадора.

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