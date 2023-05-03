В Тибете гость отеля нашел под своей кроватью мертвое тело, пишет Independent. Местная полиция начала расследование.

Гость отеля по фамилии Чжан рассказал, что когда заселился в номер, почувствовал неприятный запах. Сначала мужчина думал, что зловонье идет с улицы, но к вечеру проблема не решилась. Тогда турист попросил переселить его в другое место.

Администрация гостиницы пошла Чжану навстречу. Однако ночью в дверь мужчины постучались полицейские и попросили его пройти с ними в номер, который постоялец снимал днем. Оказалось, под кроватью лежал труп, от которого и шел запах. У Чжана, по его словам, взяли образец ДНК и допросили. Через некоторое время ему сообщили, что подозреваемый был задержан.