Чиновница из Мурманской области оттаскала подчиненную за волосы

Чиновница из администрации села в Мурманской области оттаскала за волосы свою подчиненную, сообщается в группе "Мурманск" во "Вконтакте".

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По словам пострадавшей девушки, замглавы поселковой администрации в селе Зеленоборское Кандалакшского района часто нарушала субординацию и разговаривала с подчиненными на повышенных тонах, а недавно якобы и вовсе применила физическую силу в отношении своей молодой помощницы.

"Меня схватили за волосы, потом пригрозили, что если я это расскажу, мне вырвут ноги, не спорю, я испугалась, не знала, что мне делать", - рассказала впоследствии потерпевшая.

Она заявила, что считает этот поступок низким и не собирается мириться с хулиганским поведением женщины, поэтому и решила предать ситуацию огласке. Известно, что к настоящему времени девушка уже уволилась из учреждения сельского самоуправления.