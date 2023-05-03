$79.96-0.5587.66-0.72

Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 приземлился в пункте назначения

Вертолет Ми-2, который пропал в Забайкальском крае, приземлился в пункте назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 приземлился в пункте назначения
© РИА Новости

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на главу района Алексея Закурдаева, сообщило, что вертолет Ми-2 в Сретенском районе Забайкальского края не вышел на контрольную связь.

До этого Центральное телевидение Китая сообщило, что во вторник небольшой гражданский вертолет разбился в городе Сиань на северо-западе КНР. В результате крушения погибли три человека.

Как выяснилось, вертолет принадлежал частной компании Longyi General Aviation, которая занимается продажей летательных аппаратов и комплектующих к ним. Службы завершили спасательные работы. В настоящее время причины происшествия выясняют.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий