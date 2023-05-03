Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 приземлился в пункте назначения

Вертолет Ми-2, который пропал в Забайкальском крае, приземлился в пункте назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на главу района Алексея Закурдаева, сообщило, что вертолет Ми-2 в Сретенском районе Забайкальского края не вышел на контрольную связь.

До этого Центральное телевидение Китая сообщило, что во вторник небольшой гражданский вертолет разбился в городе Сиань на северо-западе КНР. В результате крушения погибли три человека.