Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье

Вертолет Ми-2 в Сретенском районе Забайкальского края не вышел на контрольную связь. Об этом заявил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

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Отмечается, что он должен был это сделать в 12:00 по московскому времени.

К настоящее моменту появилась информация о том, что командир экипажа вертолета все же вышел на связь. Соответствующей информацией поделились в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.