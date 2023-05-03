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Власти: вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье

Вертолет Ми-2 в Сретенском районе Забайкальского края не вышел на контрольную связь. Об этом заявил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье
© Wikipedia Commons

Отмечается, что он должен был это сделать в 12:00 по московскому времени.

К настоящее моменту появилась информация о том, что командир экипажа вертолета все же вышел на связь. Соответствующей информацией поделились в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что во вторник небольшой гражданский вертолет разбился в городе Сиань на северо-западе КНР. В результате крушения погибли три человека. Как выяснилось, вертолет принадлежал частной компании Longyi General Aviation, которая занимается продажей летательных аппаратов и комплектующих к ним. Службы завершили спасательные работы. В настоящее время причины происшествия выясняют.

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