Жилетку одного из основателей группы «Король и Шут» с выставки украл пенсионер

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже жилетки одного из основателей группы «Король и Шут» Андрея Князева с выставки на арт-пространстве «Винзавод». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 3 мая.

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По словам источника, им оказался ранее не судимый пенсионер 1956 года рождения. Его задержали в центре столицы.

Преступление, о котором идет речь, произошло 27 апреля. По версии следствия, злоумышленник пришел на выставку, которая проходит на арт-пространстве «Винзавод», и похитил кожаную жилетку знаменитого музыканта, которая находилась вне витрины.