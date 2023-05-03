Стали известны подробности убийства девочки в прямом эфире

Убийство 13-летней девочки подростком во время стрима на окраине Петербурга поражает жестокостью. Девочку убивали молотком во время трансляции в соцсетях, рядом стояла еще одна девочка и безучастно снимала происходящее на телефон.

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Как стало известно "РГ" от источника, знакомого с материалами дела, мать девочки обратилась в полицию 1 мая после полуночи, когда получила от дочь странное sms.

События развивались следующим образом. Днем семиклассница пошла на мастер-класс. Это ее маму не удивило, девочка учится в художественной школе и интересуется творчеством. Около 18.00 женщина получила сообщение, что дочь едет домой и какое-то время была спокойна. После 21.00 петербурженке пришло сообщение от дочери, что она остается ночевать у подруги. А затем в 23.58 поступило новое сообщение, в нем было написано, что дочь прощается с матерью, домой не вернется, очень ее любит и просит не искать.

По версии следствия, это сообщение уже писал 16-летний подросток, убивший девочку молотком в прямом эфире. После он вместе с подругой бросил тело в заранее вырытую могилу и пошел домой.