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СМИ: устроивший стрельбу в белградской школе не понесет уголовного наказания

Подросток, открывший стрельбу в средней школе в центре Белграда и убивший девять человек, не понесет уголовного наказания в соответствии с законодательством. Об этом в среду сообщает газета "Вечерне новости".

Убивший 9 человек в школе в Белграде избежит уголовного наказания
© globallookpress.com

По информации издания, семиклассник, устроивший стрельбу в образовательном учреждении, не понесет наказания по уголовной статье. Это обусловлено тем, что в соответствии с законом о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите несовершеннолетних задержанный не подлежит уголовной ответственности по причине того, что не достиг 14-летнего возраста.

Согласно решению прокуратуры Белграда, отец школьника был задержан предварительно на срок до 48 часов по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности.

Ранее сербские СМИ сообщали, что устроивший стрельбу в школе в центре Белграда пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и коктейлями Молотова. Начальник управления полиции Белграда Веселин Милич заявил, что подросток спланировал нападение.

СМИ: 14-летний подросток открыл стрельбу в школе в Белграде

Министерство внутренних дел Сербии подтвердило, что в результате стрельбы погибли девять человек: подросток убил восемь школьников и охранника. В МВД также отметили, что шесть детей и один учитель получили ранения и находятся в больнице.

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