Убивший 9 человек в школе в Белграде избежит уголовного наказания

Подросток, открывший стрельбу в средней школе в центре Белграда и убивший девять человек, не понесет уголовного наказания в соответствии с законодательством. Об этом в среду сообщает газета "Вечерне новости".

По информации издания, семиклассник, устроивший стрельбу в образовательном учреждении, не понесет наказания по уголовной статье. Это обусловлено тем, что в соответствии с законом о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите несовершеннолетних задержанный не подлежит уголовной ответственности по причине того, что не достиг 14-летнего возраста.

Согласно решению прокуратуры Белграда, отец школьника был задержан предварительно на срок до 48 часов по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности.

Ранее сербские СМИ сообщали, что устроивший стрельбу в школе в центре Белграда пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и коктейлями Молотова. Начальник управления полиции Белграда Веселин Милич заявил, что подросток спланировал нападение.