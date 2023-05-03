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В России восьмиклассник пронес в школу нож и воткнул его в грудь другого ребенка

В городе Ангарске Иркутской области восьмиклассник пронес в школу нож и случайно воткнул его в грудь другого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канала Babr Mash.

В России восьмиклассник пронес в школу нож и воткнул его в грудь другого ребенка
© Lenta.ru

Подросток взял на занятия складной нож-бабочку, чтобы похвастаться перед сверстниками. Во время игры с одним из них он ранил ребенка. Вовремя прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала ученика, он находится в реанимации.

Ранившего мальчика подростка воспитывает бабушка, ранее он уже обращал на себя внимание полицейских. Восьмиклассника поместили в изолятор. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за халатность.

Ранее уфимский школьник случайно воткнул нож другу в плечо во время вечеринки. Мальчики веселились и стали фехтовать ножами. Раненого подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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