На Бали арестовали троих россиян за неподобающее поведение в храме

Власти индонезийского курорта Бали арестовали троих граждан России за неподобающее поведение в самом большом индуистском храме на острове. Подробности публикует Tempo.co.

По данным издания, причиной задержания послужили танцы и неуместное позирование россиян в храме Пенгубенган, который местные жители считают священным местом.

«Мы серьезно реагируем на публичные сообщения», — заявил 1 мая глава иммиграционного управления в городе Сингараджи Хендра Сетиаван (Hendra Setiawan).

По его словам, правонарушители — две женщины в возрасте 35 лет и мужчина 37 лет — были найдены в городе Убуд.

В настоящее время россияне находятся в иммиграционном офисе Сингараджи в ожидании результатов расследования. Их дальнейшее наказание будет зависеть от показаний священнослужителей.