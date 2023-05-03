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На Бали арестовали троих россиян за неподобающее поведение в храме

Власти индонезийского курорта Бали арестовали троих граждан России за неподобающее поведение в самом большом индуистском храме на острове. Подробности публикует Tempo.co.

По данным издания, причиной задержания послужили танцы и неуместное позирование россиян в храме Пенгубенган, который местные жители считают священным местом.

«Мы серьезно реагируем на публичные сообщения», — заявил 1 мая глава иммиграционного управления в городе Сингараджи Хендра Сетиаван (Hendra Setiawan).

По его словам, правонарушители — две женщины в возрасте 35 лет и мужчина 37 лет — были найдены в городе Убуд.

В настоящее время россияне находятся в иммиграционном офисе Сингараджи в ожидании результатов расследования. Их дальнейшее наказание будет зависеть от показаний священнослужителей.

Ранее стало известно, что российские туристы стали лидерами по количеству депортаций с индонезийского острова Бали. Так, с января по середину апреля 2023 года с азиатского курорта были выдворены 96 иностранцев, из них 23 — граждане России. Самые распространенные нарушения, совершаемые приезжими, — неправомерное использование вида на жительство, уголовные преступления и нелегальная работа.

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