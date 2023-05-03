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Львица растерзала забравшегося в ее клетку ребенка

В палестинском городе Хан-Юнис, сектор Газа, львица растерзала ребенка, который забрался в ее клетку. Об этом сообщает Channels TV.

Львица растерзала забравшегося в ее клетку ребенка
© Joel Herzog / Unsplash

Два льва жили в зверинце при доме отдыха. Шестилетний мальчик пролез через небольшое отверстие в защитном заборе и оказался в клетке с хищниками. На него тут же набросилась львица и схватила зубами за голову.

Сотрудники службы безопасности сумели оттащить истекавшего кровью ребенка от хищника. Несмотря на оказанную врачами помощь, мальчик умер.

Полиция проводит расследование по факту произошедшего. Дом отдыха временно закрыт.

Ранее сообщалось, что в клетку со львом в нью-йоркском зоопарке забралась женщина. Она сплясала перед хищником и позднее объяснила, что сделала это по духовным соображениям.

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