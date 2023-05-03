Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде, погиб охранник

СМИ: 14-летний подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
В одной из школ в центре Белграда 14-летний подросток открыл стрельбу. В результате выстрелов один человек погиб. Об этом пишет издание «Вечерние новости».
ЧП произошло сегодня утром в начальной школе «Владислав Рыбникар» в Врачаре. Ученик 7 класса открыл стрельбу, в результате чего был убит охранник, ранены учитель и несколько детей. В настоящее время школьник задержан.
Сейчас на месте собралось большое количество родителей. Детей пока держат в классах, они напуганы, выпускать их будут постепенно - сначала младших, потом старших. На место прибыли криминалисты, полиция, врачи скорой помощи и прокуратура, а также министр здравоохранения Даница Груичич.