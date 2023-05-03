$79.96-0.5587.66-0.72

СМИ: 14-летний подросток открыл стрельбу в школе в Белграде

В одной из школ в центре Белграда 14-летний подросток открыл стрельбу. В результате выстрелов один человек погиб. Об этом пишет издание «Вечерние новости».

Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде, погиб охранник
© РИА Новости

ЧП произошло сегодня утром в начальной школе «Владислав Рыбникар» в Врачаре. Ученик 7 класса открыл стрельбу, в результате чего был убит охранник, ранены учитель и несколько детей. В настоящее время школьник задержан.

Сейчас на месте собралось большое количество родителей. Детей пока держат в классах, они напуганы, выпускать их будут постепенно - сначала младших, потом старших. На место прибыли криминалисты, полиция, врачи скорой помощи и прокуратура, а также министр здравоохранения Даница Груичич.

30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий