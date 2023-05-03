Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде, погиб охранник

В одной из школ в центре Белграда 14-летний подросток открыл стрельбу. В результате выстрелов один человек погиб. Об этом пишет издание «Вечерние новости».

ЧП произошло сегодня утром в начальной школе «Владислав Рыбникар» в Врачаре. Ученик 7 класса открыл стрельбу, в результате чего был убит охранник, ранены учитель и несколько детей. В настоящее время школьник задержан.