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ФСБ: украинские агенты завозили компоненты бомб в РФ из Болгарии

Сотрудники ФСБ удалось выяснить, что преступная группа под руководством спецслужб Украины завозила в Россию электроплиты, начиненные компонентами бомб, из Болгарии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФСБ: украинские агенты завозили компоненты бомб в РФ из Болгарии
© РИА Новости

Как уточняется, плиты завозились из Болгарии через Турцию и Грузию и были предназначены для совершения серии терактов на территории Крыма. В списке террористов был и глава республики Сергей Аксенов.

В Болгарии организацией отправки электроплит в Россию занималась гражданка Украины Марина Матущак, которая возглавляла там коммерческую фирму. В дальнейшем граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан передавали электронику Д. Петранову. После того, как плиты попадали в РФ, их дальше доставляли к местам подготовки терактов. Для этого использовались транспортные компании «СДЭК» и «Возовоз».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержали членов агентурной группы, в которую входят граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский, а также гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов.

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