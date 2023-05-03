ФСБ: украинские агенты завозили компоненты бомб в РФ из Болгарии

Сотрудники ФСБ удалось выяснить, что преступная группа под руководством спецслужб Украины завозила в Россию электроплиты, начиненные компонентами бомб, из Болгарии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, плиты завозились из Болгарии через Турцию и Грузию и были предназначены для совершения серии терактов на территории Крыма. В списке террористов был и глава республики Сергей Аксенов.

В Болгарии организацией отправки электроплит в Россию занималась гражданка Украины Марина Матущак, которая возглавляла там коммерческую фирму. В дальнейшем граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан передавали электронику Д. Петранову. После того, как плиты попадали в РФ, их дальше доставляли к местам подготовки терактов. Для этого использовались транспортные компании «СДЭК» и «Возовоз».